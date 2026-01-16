Ο νέος Yπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας διέταξε την Παρασκευή τις κρατικές εταιρείες να αυξήσουν τις εισαγωγές από το εξωτερικό, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δίκτυο μετά από μια συστηματική εκστρατεία βομβαρδισμών από τη Ρωσία.

Οι μηχανικοί και τα συνεργεία διάσωσης αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες υπό το μηδέν για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των υποσταθμών που επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες από ρωσικά drones και πυραύλους.

«Οι κρατικές εταιρείες, κυρίως οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι και η Naftogaz, πρέπει επειγόντως να διασφαλίσουν την προμήθεια εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης 2025-26, η οποία να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον το 50% της συνολικής κατανάλωσης», δήλωσε ο Yπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιγκάλ.

Δεν έδωσε στοιχεία για το πόση ηλεκτρική ενέργεια παράγει ή εισάγει σήμερα η Ουκρανία, ευαίσθητες πληροφορίες που οι αρχές έχουν αποκρύψει λόγω του πολέμου.

Οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν βυθίσει πρόσφατα ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι και έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους με λίγη ή καθόλου θέρμανση, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν στους -20°C σε ορισμένες περιοχές.

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο μετέδωσαν ότι τα φανάρια να κλείνουν, καταστήματα και εστιατόρια διακόπτουν τη λειτουργία τους και κάτοικοι ζεσταίνονται και να φορτίζουν τηλέφωνα σε σκηνές που έχει στήσει το κράτος.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι 400.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Επίσης αργά την Πέμπτη, η Πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε ότι οι αυστηροί κανόνες απαγόρευσης κυκλοφορίας που τέθηκαν σε ισχύ στην αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 θα χαλαρώσουν, ώστε να επιτραπεί στους Ουκρανούς να έχουν πρόσβαση σε κέντρα έκτακτης ανάγκης που παρέχουν θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και τα προηγούμενα χρόνια απέδωσε τα προβλήματα των αμάχων στην άρνηση του Κιέβου «να αποδεχτεί τα ρωσικά αιτήματα ειρήνης».

Πηγή: ΚΥΠΕ

