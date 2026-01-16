Με τον ασθενέστερο ρυθμό των τελευταίων τριών δεκαετιών, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας, πιθανόν να αναπτύχθηκε η οικονομία της Κίνας το 2025, σύμφωνα με έρευνα του AFP πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο προσπάθησε να στηρίξει την αγορά ακινήτων της, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια κατανάλωση, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές προς την βασική αγορά των ΗΠΑ περιορίστηκαν μετά τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η ανάπτυξη πιθανότατα πέτυχε τον ετήσιο στόχο του «περίπου 5%» το 2025.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του AFP αναμένουν ανάπτυξη 4,9%, ποσοστό που θα είναι το χαμηλότερο από το 1990, όταν η Κίνα τέθηκε υπό δυτικές κυρώσεις μετά την θανατηφόρα καταστολή των εκδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν.

Η ανακοίνωση για τον ρυθμό ανάπτυξης θα βρίσκεται «αρκετά κοντά (στην κυβερνητική στόχευση) ώστε οι αξιωματούχοι να κηρύξουν τη νίκη» στην επίτευξη του στόχου περίπου 5%, ένα «πολιτικό κάλυμμα παρηγοριάς» για το Πεκίνο, δήλωσε η Σάρα Ταν της Moody's Analytics.

Ωστόσο, η σύνθεση της κινεζικής ανάπτυξης είναι «βαθιά άνιση» και τα επίσημα στοιχεία «καλύπτουν το αδύναμο οικονομικό κλίμα», πρόσθεσε.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι το κύριο πρόβλημα είναι ο τομέας ακινήτων της Κίνας, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει την επίμονη κρίση χρέους παρά τις μειώσεις επιτοκίων και τη χαλάρωση των περιορισμών στην αγορά κατοικίας.

Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί ελαφρώς σε ορισμένες μεγάλες πόλεις, αλλά η ευρύτερη αγορά παραμένει υποτονική.

«Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι βραχυπρόθεσμα ο τομέας ακινήτων θα φτάσει στο κατώτατο σημείο του», αναφέρουν αναλυτές της Goldman Sachs.

Χωρίς πιο τολμηρά μέτρα, όπως η μετατροπή του αποθέματος κατοικιών σε προσιτές κατοικίες, ο κλάδος θα παραμείνει ασταθής, προειδοποιούν οι αναλυτές.

Μείωση των επενδύσεων

Οι επενδύσεις σε ακίνητα και υποδομές πιθανότατα δέχτηκαν πλήγμα πέρυσι.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ήδη ότι οι επενδύσεις, σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, επιβραδύνθηκαν κατά 2,6% μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη μείωση από το 2020.

Οι Larry Hu και Yuxiao Zhang του Macquarie Group απέδωσαν την πτώση σε απροειδοποίητες «αναθεωρήσεις δεδομένων» από το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι δεν περίμεναν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αντιδράσουν.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 12% το 2026, προβλέπουν.

Ο Tianchen Xu της Economist Intelligence Unit (EIU) προέβλεψε επίσης μια «διόρθωση» στον τομέα των ακινήτων το 2026, προσθέτοντας: «Αυτό θα παραμείνει τροχοπέδη στην ανάπτυξη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

