Διακομματική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας την Παρασκευή για να τους διαβεβαιώσει για την υποστήριξη του Κογκρέσου παρά τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της στρατηγικής της θέσης και της μεγάλης της προσφοράς ορυκτών, και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για κατάληψη.

Τα ευρωπαϊκά έθνη έστειλαν αυτή την εβδομάδα μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στο νησί, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Η 11μελής αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Κρις Κουνς, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον ομόλογό της από τη Γροιλανδία, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σύμφωνα με το γραφείο της Φρέντερικσεν.

«Σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας, πρέπει να πλησιάσουμε τους συμμάχους μας, όχι να τους διώξουμε», δήλωσε ο Κουνς σε δελτίο Τύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι η αντιπροσωπεία θα στείλει «ένα σαφές μήνυμα ότι το Κογκρέσο είναι προσηλωμένο στο ΝΑΤΟ».

Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσιαστές Τομ Τίλις και Λίσα Μαρκόβσκι, αν και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από Δημοκρατικούς.

Η επίσκεψη του Κογκρέσου έρχεται μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, όπου ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών Λαρς Ρασμούσεν και η Γροιλανδή Υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά από αυτή τη συνάντηση ότι δεν κατάφεραν να αλλάξουν τη θέση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι Υπουργοί συναντήθηκαν επίσης με Αμερικανούς νομοθέτες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συγκεντρώσουν την υποστήριξη του Κογκρέσου, καθώς η Δανία και η Γροιλανδία επιδιώκουν να επιλύσουν την άνευ προηγουμένου διπλωματική κρίση με τον σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ.

«(Είμαστε) έτοιμοι για συνεργασία για την ασφάλεια στην Αρκτική, αλλά πρέπει να συμβεί με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Ρασμούσεν σε ανάρτηση στο Instagram αργά την Πέμπτη.

Ο Τραμπ εξέφρασε για πρώτη φορά την ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Μέλη του Κογκρέσου τόσο από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ όσο και από τους Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι θα υποστηρίξουν νομοθεσία για τον περιορισμό της ικανότητας του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης για τις πολεμικές εξουσίες, τις οποίες το Σύνταγμα παραχωρεί στο Κογκρέσο.

Έχει επίσης κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων που υποστηρίζει την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και η μεγάλη πλειοψηφία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών αντιτίθεται στη χρήση στρατιωτικής βίας για την προσάρτηση του νησιού, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δημοσκόπηση «ψεύτικη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ουάσινγκτον και Τόκιο θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα