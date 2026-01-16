Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη και απομάκρυνε τους διπλωμάτες της, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας στο Ιράν.

Το διπλωματικό προσωπικό έφυγε με ασφάλεια από το Ιράν με εμπορικές πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι δραστηριότητες της πρεσβείας στην Τεχεράνη μεταφέρθηκαν στην Άγκυρα.

«Συνεχίζουμε να συμβουλεύουμε [τους πολίτες μας] να μην ταξιδεύουν στο Ιράν. Όλοι οι Νεοζηλανδοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα θα πρέπει να φύγουν τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει «εξαιρετικά περιορισμένη» δυνατότητα να παρέχει προξενική βοήθεια στους Νεοζηλανδούς στο Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Ουίνστον Πίτερς, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του καταδικάζει τη βάναυση καταστολή της βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

