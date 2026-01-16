Ο Πορτογάλος προπονητής πρωην προπονητής του ΑΠΟΕΛ Ricardo Sá Pinto, νυν τεχνικός της Esteghlal FC, της πιο επιτυχημένης ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, ανακοίνωσε ότι κατέφυγε στην Πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Τεχεράνη, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες τις τελευταίες ημέρες.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σα Πίντο ανέφερε ότι για έξι συνεχόμενες ημέρες δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο ούτε τηλεφωνικό σήμα, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να μεταβεί στην πρεσβεία μαζί με το προπονητικό του επιτελείο. «Αναγκάστηκα να έρθω εδώ, γιατί εδώ και ημέρες δεν είχα ίντερνετ ούτε τηλεφωνική επικοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ασφαλές περιβάλλον, ωστόσο επικρατεί έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις. «Περιμένουμε με αγωνία να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να ακολουθήσει. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς», ανέφερε.



«Δεν μου άρεσε να γίνω μάρτυρας ενός ακόμη πολέμου, γιατί ήμουν εδώ από την αρχή. Μετά η κατάσταση ηρέμησε, αλλά τώρα βρίσκεται στο όριο να ξαναρχίσει. Ένιωσα υποχρεωμένος να μείνω, να συνεχίσω να προπονώ την ομάδα μου και να δω αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Για μένα είναι δύσκολο να φύγω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αυτή είναι η ευχή μου», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικάρντο Σα Πίντο είναι ιδιαίτερα γνωστός στο κυπριακό κοινό, καθώς στο παρελθόν διετέλεσε προπονητής του ΑΠΟΕΛ.



