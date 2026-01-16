Το Μεξικό απαίτησε χθες Πέμπτη εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για τον θάνατο υπηκόου του καυώς κρατείτο από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στην πολιτεία Τζόρτζια (νότια).

Το προξενείο του Μεξικού στην Ατλάντα αξίωσε «να εξιχνιαστούν οι συνθήκες των γεγονότων» και προσέφερε τη συνεργασία του στην έρευνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τη μεξικανική διπλωματία, ο θάνατος του μετανάστη αυτού επήλθε την Τετάρτη. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο κανένα σχόλιο.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πέθαναν ενώ βρίσκονταν στα χέρια της ICE από την αρχή του 2026, πέρα από τους τουλάχιστον τριάντα θανάτους το 2025, τον πιο βαρύ τέτοιο απολογισμό από την ίδρυση αυτού του ομοσπονδιακού αστυνομικού οργάνου το 2004, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές.

Η ICE βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών, που έχει αναγορεύσει σε απόλυτη προτεραιότητα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο θάνατος 37χρονης Αμερικανής, της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, από πυρά πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη την 7η Ιανουαρίου αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις και τις διαδηλώσεις στην πόλη αυτή στην πολιτεία Μινεσότα.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω την Τετάρτη, όταν υπήκοος της Βενεζουέλας τραυματίστηκε από πυρά άλλου πράκτορα της ICE.

Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη να επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης για να στείλει τον στρατό στη Μινεάπολη, έπειτα από βραδιά επεισοδίων στα οποία ενεπλάκησαν οι δυνάμεις της τάξης και διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ