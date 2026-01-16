Σε μια σοβαρή καταγγελία που προκαλεί διεθνή ανησυχία, βουλευτής της τουρκικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε ότι η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος (Kızılay) χορηγεί μηνιαίες αποζημιώσεις σε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη, τα κονδύλια αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκή βοήθεια που δίνεται στην Τουρκία, και όχι από τουρκικούς πόρους.

Η πληροφορία προέκυψε από ερώτηση βουλευτή της αντιπολίτευσης προς την Ερυθρά Ημισέληνο, η οποία φέρεται να απάντησε: «Πρόκειται για χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνονται ως βοήθεια στην Τουρκία, όχι για τουρκικά χρήματα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διοχετεύει αυτά τα κονδύλια μέσω της Ερυθράς Ημισελήνου σε μαχητές του ISIS και της Αλ Κάιντα, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων εντάσεων στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με φόντο ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, κυρίως για τη διαχείριση προσφύγων από τη Συρία και άλλες εμπόλεμες ζώνες.

Ωστόσο, η πιθανή κατάχρηση αυτών των κονδυλίων για τη στήριξη εξτρεμιστικών ομάδων θέτει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας.

Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, ως ανθρωπιστική οργάνωση, έχει ιστορικά εμπλακεί σε διεθνή προγράμματα βοήθειας, αλλά τέτοιες κατηγορίες απειλούν την αξιοπιστία της.



