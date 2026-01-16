Στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία θα περιηγηθεί το πρωί το Κολέγιο των Επιτρόπων, κατά την τελευταία μέρα της επίσκεψής του στην Κύπρο. Θα επισκεφθεί και την παλιά πόλη της πρωτεύουσας.

Όπως ανακοινώθηκε, η επίσκεψη θα αρχίσει στις 9:00 το πρωί. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, θα περπατήσουν μαζί με τα μέλη του Κολεγίου σε σημεία κοντά στην Πράσινη Γραμμή.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε επισκεφθεί χθες την Πράσινη Γραμμή συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τα μέλη του Κολεγίου θα αναχωρήσουν από την Κύπρο λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

