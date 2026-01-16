Η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι «παρέδωσε» στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης κατά τη συνάντησή τους, “ως ένδειξη εκτίμησης για την απομάκρυνση του "καταπιεστικού ηγέτη" της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στις 3 Ιανουαρίου”.

Μιλώντας έπειτα από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι η συνάντησή του με τη Ματσάδο ήταν «εξαιρετική». Δεν απάντησε, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν είχε παραλάβει το βραβείο.

Η κ. Ματσάδο μίλησε σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο μετά τη συνάντηση της με γερουσιαστές αργά το απόγευμα της Πέμπτης και προχώρησε σε έναν ιστορικό παραλληλισμό για να εξηγήσει γιατί η ίδια επιθυμούσε ο Τραμπ να κρατήσει το βραβείο της.

Όπως ο Μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ, ήρωας της Αμερικανικής Επανάστασης, είχε προσφέρει ένα δώρο στον Σιμόν Μπόλιβαρ, ο οποίος ηγήθηκε απελευθερωτικού κινήματος στη Νότια Αμερική πριν από 200 χρόνια, έτσι και η ίδια ήθελε να τιμήσει τον Τραμπ για την «απελευθέρωση» της Βενεζουέλας, επεσήμανε.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, «ο λαός του Μπόλιβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Τζ. Ουάσιγκτον ένα μετάλλιο, εν προκειμένω το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025 κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social

Πηγή: ΚΥΠΕ