Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση για την έναρξη του κρατικού καναλιού για τη νεολαία, TRT Genç, περιέγραψε με δραματικούς όρους το φαινόμενο του τζόγου στην Τουρκία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό και «εικονικό» τζόγο.





Υποστήριξε ότι η χώρα έχει βυθιστεί σε ένα τέλμα εικονικών στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και ναρκωτικών, κάνοντας λόγο για κοινωνική μάστιγα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: «Σχεδόν κάθε τηλέφωνο έχει μετατραπεί σε καζίνο», αποδίδοντας την ευθύνη για την εξάπλωση του τζόγου στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τόνισε ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια λειτουργούν ως παγίδα, ιδίως για τη νεολαία, οδηγώντας τη στα στοιχήματα και στον εθισμό και σύνδεσε άμεσα τον τζόγο με οικογενειακές τραγωδίες, διαζύγια και κοινωνική αποσύνθεση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βασική αιτία συγκρούσεων και διάλυσης οικογενειών.

Εξομοίωσε τη ζημιά που προκαλεί ο εθισμός στον τζόγο με εκείνη της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι «έχει φτάσει σε επίπεδα εξίσου ή και πιο καταστροφικά» για τον εθνικό ιστό.

Αντί όμως να εξαγγείλει μέτρα από τη στιγμή που διαπίστωσε το πρόβλημα στην κοινωνία του, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι είναι εκείνη που επιχειρεί να νομιμοποιήσει τον τζόγο ή να τον παρουσιάσει ως ζήτημα «ελευθερίας», αποφεύγοντας –κατά τον ίδιο– να αναλάβει την ευθύνη.

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει κάθε μορφή εθισμού, ζητώντας κινητοποίηση κράτους, κοινωνίας και κυρίως των ΜΜΕ, με το TRT να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο τζόγος παρουσιάστηκε από τον Τούρκο πρόεδρο όχι ως κοινωνικό πρόβλημα, αλλά ως υπαρξιακή απειλή για τη νεολαία και την οικογένεια.



