Με σαφείς και αιχμηρές τοποθετήσεις, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Άγκυρα έχει οδηγήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ σε πλήρη ρήξη, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία» και για μια συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε συζήτηση περί εξομάλυνσης.

Ο Χακάν Φιντάν υπενθύμισε ότι η Τουρκία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ρήξη δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή αλλά πολιτική αντίδραση σε συγκεκριμένες πράξεις. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει το Ισραήλ, ωστόσο μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δεν υπήρχε άλλος δρόμος από τη διακοπή των σχέσεων και του εμπορίου.

Ανθρωπιστική κρίση χωρίς τέλος

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι εικόνες παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων που πεθαίνουν από το κρύο, την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων εξακολουθούν να μεταδίδονται καθημερινά, λόγω του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει οριστικά την πόρτα του διαλόγου, θέτοντας όμως σαφείς προϋποθέσεις. Όπως δήλωσε, μόνο όταν σταματήσουν η πίεση και η καταπίεση εις βάρος των Παλαιστινίων και επιστρέψει η καθημερινότητα σε φυσιολογικούς ρυθμούς, θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για αποκατάσταση των σχέσεων.

«Δεν είμαστε μόνοι»

Κλείνοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η στάση αυτή δεν αφορά μόνο την Άγκυρα, αλλά αντανακλά ευρύτερη διεθνή δυσφορία. Όπως είπε, όσο συνεχίζεται η ανθρωπιστική τραγωδία, «δεν είναι δυνατόν – όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά για πολλές χώρες – να μιλάμε για κανονικοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ».



