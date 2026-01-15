ΗΕυρώπη θα χ… πάνω της και θα παραδώσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ δήλωσε σαρκαστικά ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας σάρκασε τη δυνατότητα της Ευρώπης, και ειδικά τη ρητορική του Παρισιού, για δυναμική αντίδραση. 

Η ανάρτηση του Μεντβέντεφ

Ο Γαλατικός πετεινός έχει λαλήσει ότι, αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι άνευ προηγουμένου. Ωχ, τι θα κάνουν;! Θα απαγάγουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Φυσικά και όχι. Απλώς θα χ....ν τα παντελόνια τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα αποτελούσε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο.

