ΗΕυρώπη θα χ… πάνω της και θα παραδώσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ δήλωσε σαρκαστικά ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας σάρκασε τη δυνατότητα της Ευρώπης, και ειδικά τη ρητορική του Παρισιού, για δυναμική αντίδραση.

Η ανάρτηση του Μεντβέντεφ

Ο Γαλατικός πετεινός έχει λαλήσει ότι, αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι άνευ προηγουμένου. Ωχ, τι θα κάνουν;! Θα απαγάγουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Φυσικά και όχι. Απλώς θα χ....ν τα παντελόνια τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα αποτελούσε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο.

The Gallic cock has crowed that, if the sovereignty of Denmark is affected, the consequences would be unprecedented. Ooh, what they will do?! Kidnap POTUS? Nuke the US? Course not. They’ll just shit their pants and give up Greenland. And that’d would be a great European precedent — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 14, 2026

