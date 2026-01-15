Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι “οποιασδήποτε ξένης απειλής”, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απευθυνόμενος στον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, την ώρα που οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν ο Αραγτσί υπογράμμισε “τη σημασία της διεθνούς καταδίκης οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών της περιοχής”, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στο Telegram.

Το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA επιβεβαίωσε την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν “μέσα για την ενίσχυση” της ασφάλειας της περιοχής.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι κλείνει “προσωρινά” την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω “του πλαισίου έντασης” που επικρατεί στο Ιράν, ενώ συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη χώρα.

Το πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας στην Τεχεράνη ελήφθη χθες Τετάρτη.

Οκτώ Πορτογάλοι πολίτες έχουν ήδη φύγει από το Ιράν, ενώ και άλλοι προετοιμάζονται στο πλαίσιο “απόρρητων διαδικασιών για λόγους ασφαλείας”, πρόσθεσε το υπουργείο. Όπως εξήγησε, δέκα άλλοι Πορτογάλοι, ανάμεσά τους και επτά που έχουν και την ιρανική υπηκοότητα, αποφάσισαν να παραμείνουν στο Ιράν.

Η Πορτογαλία είχε καλέσει την Τρίτη τον Ιρανό πρεσβευτή στη Λισαβόνα για να του δηλώσει ότι καταδικάζει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και να του ζητήσει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών.

