Η NASA ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη στην ιστορία του Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έκτακτη επιστροφή πληρώματος λόγω «σοβαρής ιατρικής κατάστασης» μέλους του. Και οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής SpaceX Crew-11 επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη, προσθαλασσώνοντας στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.

Πρώτος βγήκε από την κάψουλα ο Αμερικανός αστροναύτης Mike Fincke, ακολούθησε η διοικητής της αποστολής Zena Cardman, ενώ στη συνέχεια αποβιβάστηκαν ο Ιάπωνας αστροναύτης Kimiya Yui και ο Ρώσος κοσμοναύτης Oleg Platonov. Το διαστημόπλοιο είχε αποσυνδεθεί από τον ISS το προηγούμενο βράδυ.

Μετά την προσθαλάσσωση, το πλήρωμα υποβάλλεται σε ιατρικούς ελέγχους και τυπικές διαδικασίες αποκατάστασης, πριν μεταφερθεί σε χερσαίες εγκαταστάσεις. Η NASA αναμένεται να δώσει επίσημες ενημερώσεις σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους της ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα στη νέα εποχή διαστημικών αποστολών.









