Η δημόσια τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines επανέλαβε σήμερα τουλάχιστον μια πτήση της με προορισμό την Τεχεράνη, ενώ άλλη μία προβλέπεται αργά το πρωί, ύστερα από αναστολή των πτήσεών της σε ισχύ από την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Το πρώτο αεροπλάνο απογειώθηκε με καθυστέρηση στις 09:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) και άλλη μία πτήση ανακοινώθηκε για τις 10:50 (09:50 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την εφαρμογή του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης από όπου απογειώθηκαν οι δύο πτήσεις.

Αυτές οι δύο αναφέρονται ως «πλήρεις» στον ιστότοπο της εταιρείας και άλλες τέσσερις, δύο νωρίς σήμερα και δύο το βράδυ αναφέρονται από το αεροδρόμιο ως «ακυρωμένες».

Η Turkish Airlines δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε επικοινωνία με το AFP.

Η Άγκυρα, τα σύνορα της οποίας με το Ιράν εκτείνονται σε πάνω από 500 χιλιόμετρα, έχει τηρήσει πολύ διακριτική στάση για την κατάσταση στο Ιράν και συνεχίζει να απαγορεύει τις διαδηλώσεις υποστήριξης προς τον κόσμο που μετέχει στις κινητοποιήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Iran Human Rights (IHR), που έχει έδρα στη Νορβηγία, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. Η μη κυβερνητική οργάνωση επισημαίνει ότι ο αριθμός αυτός είναι «ο απολύτως ελάχιστος» και γνωστοποιεί επίσης πάνω από 10.000 συλλήψεις.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατήγγειλε ανάμειξη του Ισραήλ στην κατάσταση στο Ιράν.

«Αν και πηγάζουν από θεμιτούς λόγους και δομικά προβλήματα, οι διαδηλώσεις εργαλειοποιήθηκαν επίσης από το εξωτερικό, από τους αντιπάλους του Ιράν», δήλωσε, υποδεικνύοντας «τη Μοσάντ», την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP