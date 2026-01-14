Η πλειονότητα των παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, καθώς και η παλαιστινιακή προεδρία, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην 15μελή τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Νωρίτερα, η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση αυτής της επιτροπής.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Κάιρο, τα κινήματα αυτά, μεταξύ των οποίων και ο Ισλαμικός Τζιχάντ, αναφέρουν ότι «στηρίζουν τις προσπάθειες των μεσολαβητών για τον σχηματισμό της μεταβατικής, εθνικής παλαιστινιακής επιτροπής».

Το παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ανακοίνωση της παλαιστινιακής προεδρίας, που εδρεύει στη Ραμάλα, με την οποία εκφράζει επίσης τη στήριξή της σε αυτό το όργανο. Μία πηγή είπε ότι «αντικατοπτρίζει τη θέση της Φάταχ», ηγέτης της οποίας είναι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Γάζα: Συμφωνία για τη 15μελή επιτροπή τεχνοκρατών που θα την διοικήσει