Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έφθασε σήμερα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV. Είναι η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιείται σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται το Πεκίνο για να επανεκκινήσει μια περίπλοκη διμερή σχέση, δήλωσε η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ σήμερα στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη του ταξιδιού. Υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες για τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές καναδικού κραμβελαίου ήταν παραγωγικές και ότι οι εργασίες στο θέμα αυτό πρέπει να συνεχιστούν. Ο Καναδάς θα συνεχίσει να διεξάγει δύσκολες συζητήσεις, όπως τις αποκάλεσε, με την Κίνα, και θα μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσθεσε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας.

Ο Κάρνεϊ θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή. Οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλήσει στο περιθώριο συνόδου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC) τον περασμένο Οκτώβριο στη Νότια Κορέα.

Ο Κάρνεϊ είχε χαρακτηρίσει εκείνη τη συνάντηση "σημείο καμπής" στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών από το 2018.

Ο προκάτοχος του νυν πρωθυπουργού του Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2017.

Ωστόσο την επόμενη χρονιά, το 2018, ο Καναδάς βρέθηκε να εμπλέκεται σε μια σινοαμερικανική διαφορά συλλαμβάνοντας στο Βανκούβερ υψηλόβαθμη αξιωματούχο του κινεζικού κολοσσού τηλεπικοινωνιών Huawei, για την οποία οι ΗΠΑ είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Το Πεκίνο απάντησε τότε στη σύλληψη αυτή, θέτοντας υπό κράτηση δύο Καναδούς πολίτες με τις κατηγορίες της κατασκοπείας.

Η Κίνα κατηγορήθηκε επίσης πιο πρόσφατα από την Οτάβα για ανάμιξη στις καναδικές εκλογές.

Εκτός από τον Σι, ο Μαρκ Κάρνεϊ θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ όπως και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου για εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Το Πεκίνο δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι "προσδίδει μεγάλη σημασία" στην επίσκεψη αυτή.

Je viens d’atterrir à Beijing.



La relation entre le Canada et la Chine a créé des possibilités et de la prospérité des deux côtés du Pacifique.



Nous sommes prêts à bâtir un nouveau partenariat qui mise sur nos réussites d’hier et permet de relever les défis d’aujourd’hui. pic.twitter.com/O5RryKom3r — Mark Carney (@MarkJCarney) January 14, 2026

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαίος αξιωματούχος: Εντός 24 ωρών πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν