Λίστα με 50 στόχους στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζυγίζει τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη βίαιη καταστολή από το θεοκρατικό καθεστώς που έχει προκαλέσει το θάνατο πάνω από 2500 διαδηλωτών.

Συγκεκριμένα η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), με έδρα την Ουάσιγκτον, παρέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/1) σε ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης έναν φάκελο με 50 στρατιωτικούς και επιχειρησιακούς στόχους υψηλής αξίας στο Ιράν, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες, δομές διοίκησης και ανάλυση ρόλων, και παρουσιάστηκε λίγο πριν από κρίσιμες συσκέψεις εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ άλλων το έγγραφο αποκαλύπτει τις ακριβείς συντεταγμένες του αρχηγείου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Αυτό το αρχηγείο λειτουργεί ουσιαστικά ως το νευραλγικό κέντρο του στρατού, έχοντας τον επιχειρησιακό έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων.

Η λίστα-στόχος περιλαμβάνει τέσσερα βασικά υποαρχηγεία που επιβλέπουν διαφορετικές περιοχές της πρωτεύουσας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός θα έχει πλέον ένα σχέδιο των δυνατοτήτων των Φρουρών της Επανάστασης να συντονίζουν τη δράση τους

Πέρα από τα κύρια κέντρα διοίκησης, ο φάκελος αποκαλύπτει μια κρυφή υποδομή σε όλη την Τεχεράνη που λειτουργεί ως το κύριο δίκτυο διοίκησης για τις πιο ριζοσπαστικοποιημένες μονάδες του καθεστώτος, συντονίζοντας τις μυστικές υπηρεσίες, την αστυνόμευση και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για 23 περιφερειακές βάσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ σε κάθε μία από τις 22 δημοτικές περιφέρειες της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η πολιτοφυλακή Μπασίτζ αποτελεί την εσωτερική παραστρατιωτική δύναμη του καθεστώτος των μουλάδων και κατηγορούνται εδώ και χρόνια από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες διαδηλωτών.

Στους στόχους περιλαμβάνονται, επίσης, δύο κομβικές ταξιαρχίες ασφαλείας στα βορειοανατολικά και στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, οι οποίες φέρονται να πρωτοστατούν στην αιματηρή καταστολή.



Πηγή: cnn.gr