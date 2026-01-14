Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο που κρατούσε τα βεγγαλικά από τα οποία ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο στο Κραν Μοντανά την πρωτοχρονιά του 2026. Ο λόγος για την 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine, η οποία αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, σύμφωνα με τα πρακτικά των ανακρίσεων που επικαλείται η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Jessica Moretti είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.

Αυτό, όπως αναφέρει η Daily Mail, περιελάμβανε οι σερβιτόρες να βάλουν βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες εξ αυτών να ανέβουν στους ώμους συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Cyane έχασε τη ζωή της από ασφυξία «σε μια στοίβα από πτώματα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα».

Τι ανέφερε στην κατάθεση του ο ιδιοκτήτης

Όπως περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 49χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όταν άνοιξε την πόρτα του υπογείου βρήκε την 24χρονη να πεθαίνει, ενώ ήταν περιτριγυρισμένη από «ένα σωρό πτώματα».

Μιλώντας για την Cyane, ο 49χρονος είπε ότι ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού φίλου που την είχαν «μεγαλώσει σαν να ήταν δικό τους παιδί». Όπως είπε ο ίδιος μαζί με τον φίλο της 24χρονης «προσπαθήσαμε να την ανανήψουμε για περισσότερο από μία ώρα στο δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μας είπαν ότι ήταν πολύ αργά».

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, αυτή η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των εργοδοτών της. Έκανε ό,τι της ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος. Αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. (...) Αυτή η νεαρή υπάλληλος δεν φέρει καμία ευθύνη» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας της 24χρονης.

Πηγή: cnn.gr