Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, Αλεξάνδρα Δουβαρά, όταν κλήθηκε να ανακοινώσει τον θάνατο του επί χρόνια σκηνοθέτη και στενού της συνεργάτη, Δημήτρη Μητσιώνη. Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δύσκολη στιγμή να μεταδώσει στον αέρα την απώλεια του φίλου και συνεργάτη της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με τρεμάμενη φωνή, εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, η Αλεξάνδρα Δουβαρά προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση μέσα από το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.



«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε... Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά».