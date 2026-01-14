Η Ρωσία έθεσε υπό κράτηση τον επικεφαλής γιατρό και τον προσωρινό επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο στη Σιβηρία, ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογέννητων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ερευνητές.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι οι γιατροί τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία για πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας. Δεν κατέστη άμεσα δυνατή η επικοινωνία με τους γιατρούς ή τους δικηγόρους τους.

«Ως αποτέλεσμα της μη ορθής εκτέλεσης από τους υπόπτους των επίσημων και επαγγελματικών τους καθηκόντων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας…εννέα νεογνά που γεννήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 12 Ιανουαρίου του 2026 πέθαναν», δήλωσε η Επιτροπή.

Η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά και ανεξάρτητα δίκτυα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει μεγάλη οργή στη Ρωσία. Πολιτικοί, σχολιαστές και απλοί πολίτες διερωτώνται πώς η χώρα μπορεί να ελπίζει να αυξήσει το ποσοστό γεννήσεων –μια από τις προτεραιότητες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν—εάν επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες.



