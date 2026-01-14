Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υλοποίηση της δέσμευσής της να χαρακτηρίσει τρία παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στη Μέση Ανατολή ως τρομοκρατικές οργανώσεις, επιβάλλοντας κυρώσεις τόσο στις ίδιες όσο και στα μέλη τους.

Συγκεκριμένα τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες την επιβολή μέτρων κατά των παραρτημάτων των Αδελφών Μουσουλμάνων στον Λίβανο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αμερικανικά συμφέροντα.





Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control, in coordination with the Department of State, is designating the Egyptian and Jordanian branches of the Muslim Brotherhood for their material support to Hamas. https://t.co/EEh0ZtXwp5 — Treasury Department (@USTreasury) January 13, 2026

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε το λιβανέζικο παράρτημα ως «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση», τον αυστηρότερο χαρακτηρισμό, ο οποίος καθιστά ποινικό αδίκημα οποιαδήποτε υλική υποστήριξη προς την οργάνωση. Τα παραρτήματα σε Ιορδανία και Αίγυπτο καταχωρήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ως «Παγκόσμιοι Τρομοκράτες Ειδικού Χαρακτηρισμού», με την αιτιολογία ότι παρείχαν υποστήριξη στη Χαμάς.

Δηλώσεις Ρούμπιο και Μπέσεντ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί αποτελούν την αρχή μιας «συνεχούς και διαρκούς προσπάθειας» για την αποτροπή της βίας και της αποσταθεροποίησης που αποδίδονται στα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να στερήσουν από τις οργανώσεις αυτές τους πόρους που τους επιτρέπουν να στηρίζουν την τρομοκρατία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι έχουν «μακρό ιστορικό τρομοκρατικών ενεργειών» και ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κινηθεί επιθετικά για να τους αποκλείσει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.





Today, we are designating the Lebanese, Egyptian, and Jordanian chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups. Under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of Muslim Brotherhood chapters that threaten U.S. citizens… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 13, 2026

Αντιδράσεις από Αίγυπτο-Λίβανο-ΗΑΕ

Η ηγεσία των Αδελφών Μουσουλμάνων έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι αποκηρύσσει τη βία, ενώ τα παραρτήματα σε Αίγυπτο και Λίβανο καταδίκασαν τον χαρακτηρισμό τους.

Το αιγυπτιακό παράρτημα ανακοίνωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά την απόφαση και θα προσφύγει σε όλα τα νόμιμα μέσα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση πλήττει εκατομμύρια μουσουλμάνους παγκοσμίως. Το λιβανέζικο παράρτημα, γνωστό ως al-Jamaa al-Islamiya, τόνισε ότι αποτελεί νόμιμο πολιτικό και κοινωνικό φορέα στον Λίβανο και ότι η αμερικανική απόφαση δεν έχει νομική ισχύ εντός της χώρας.



Την απόφαση χαιρέτισαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

الإمارات ترحّب بالخطوة الأمريكية لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابيةhttps://t.co/xugLcCUOTO pic.twitter.com/w0GKJjJnYW — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) January 13, 2026

Το σκεπτικό της απόφασης

Στο εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ αναφέρεται ότι πτέρυγα του λιβανέζικου παραρτήματος εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ ηγετικά στελέχη του ιορδανικού παραρτήματος φέρονται να παρείχαν στήριξη στη Χαμάς.

Διεθνείς επιπτώσεις και πολιτικές ισορροπίες

Η Αίγυπτος χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα δουν θετικά την εξέλιξη, ενώ για κράτη όπου οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι είναι ανεκτοί, όπως το Κατάρ και η Τουρκία, η απόφαση ενδέχεται να προκαλέσει τριβές στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί μπορεί να επηρεάσουν αιτήματα βίζας και πολιτικού ασύλου, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τον Καναδά.

Παλιό αίτημα, νέα εφαρμογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού των Αδελφών Μουσουλμάνων ως τρομοκρατικής οργάνωσης ήδη από το 2019, κατά την πρώτη του θητεία. Το τελευταίο διάστημα, κύκλοι προσκείμενοι στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο πίεζαν για πιο σκληρή στάση, ενώ ήδη οι Πολιτείες Φλόριντα και Τέξας έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις σε πολιτειακό επίπεδο.