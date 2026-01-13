Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της Rockwool στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η δανική εταιρεία κατασκευής μονωτικών υλικών.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι εγκρίθηκε προεδρικό διάταγμα στη Ρωσία, που προβλέπει ότι εξωτερική διοίκηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της θυγατρικής της Rockwool στη Ρωσία. Η Rockwool δεν έχει πλέον τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο όμιλος, που ανέφερε έσοδα 261 εκατομμυρίων ευρώ από τις δραστηριότητες πέρυσι στη Ρωσία, υπογραμμίζει πως «δεν είναι αισιόδοξος» για την πιθανότητα ανατροπής της ρωσικής απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ