Το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (BSE) κατέγραψε αύξηση σχεδόν 184% στον κύκλο εργασιών την τελευταία εβδομάδα, καθώς η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ευρωζώνη το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του BSE την Τρίτη. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε επίσης την τελευταία εβδομάδα κατά 112,79% σε ετήσια βάση.

Ο κύριος δείκτης του Χρηματιστηρίου της Βουλγαρίας, SOFIX, ξεκίνησε το 2026 με αύξηση 14,41% την πρώτη εβδομάδα συναλλαγών μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη. Ο δείκτης αυξήθηκε από 1.156,43 σε 1.323,06 μονάδες.

Μια παρόμοια παράλληλη πορεία στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας μπορεί να γίνει με μια άλλη σημαντική ιστορική στιγμή στην ιστορία της χώρας - την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έλαβε χώρα το 2007. Στοιχεία από τις αρχές του 2007 δείχνουν ότι την πρώτη εβδομάδα μετά την ένταξή της στην ΕΕ, ο δείκτης SOFIX αυξήθηκε κατά 6,37%, από 1.224,12 σε 1.302,81 μονάδες. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών διπλασιάστηκε.

Ο ιστότοπος του BSE επικαλέστηκε τον Εκτελεστικό Διευθυντή του BSE, Μάνιου Μοραβένοφ, ο οποίος δήλωσε ότι «η ένταξη στην ευρωζώνη τοποθετεί τη Βουλγαρία σε μια νέα θέση στον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης. Η αντίδραση της αγοράς, ακόμη και την πρώτη κιόλας ημέρα διαπραγμάτευσης, είναι ενδεικτική - ο SOFIX αυξήθηκε κατά 3,7% σε μόλις μία ημέρα και συνέχισε με παρόμοιο ρυθμό τις επόμενες ημέρες. Αυτό αποτελεί σαφές σημάδι μακροπρόθεσμης οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βελτιωμένης υποδομής της αγοράς και υψηλότερης οικονομικής ευαισθητοποίησης,» επεσήμανε.

Η ανοδική τάση του κύκλου εργασιών και του κύριου δείκτη συνεχίζεται τις πρώτες ημέρες της δεύτερης εβδομάδας διαπραγμάτευσης σε ευρώ. Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι η μετάβαση στο ευρώ θα διευκολύνει την πρόσβαση των διεθνών επενδυτών και θα υποστηρίξει την βαθύτερη ολοκλήρωση της βουλγαρικής κεφαλαιαγοράς, κατέληξε το BSE.

Πηγή: ΚΥΠΕ