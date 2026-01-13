Για πρώτη φορά μετά την λήξη του Β´Παγκοσμίου Πολέμου ο αριθμός των γεννήσεων στην Γαλλία είναι μικρότερος από τον αριθμό των θανάτων.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, το 2025 κατεγράφησαν 645.000 γεννήσεις και 651.000 θάνατοι στην Γαλλία. Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε ωστόσο κατά 0,25%. Αυτό οφείλεται στους μετανάστες, ο αριθμός των οποίων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ανήλθε στα 176.000 άτομα το 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό πληθυσμό της χώρας στους 69,1 εκατομμύρια κατοίκους. Σε σχέση με το 2024 ο αριθμός των θανάτων στην Γαλλία αυξήθηκε κατά 1,5%.

Η τάση αυτή αναμένεται να γίνει πιο έντονη κατά την ερχόμενη δεκαπενταετία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού των λεγόμενων baby-boomers (δηλαδή των γεννηθέντων μετά το 1945) το πρώτο κύμα των οποίων είναι πλέον ηλικίας 80 ετών. Σύμφωνα με τις προβολές της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2040 ο αριθμός των θανάτων θα βρίσκεται στους 800.000 ετησίως.

Σε ό,τι αφορά το μέσο προσδόκιμο ζωής, το 2025 αυξήθηκε στη Γαλλία, φτάνοντας τα 85,9 έτη για τις γυναίκες και τα 80,3 έτη για τους άντρες. Τούτων δοθέντων ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στη Γαλλία είναι περίπου ίσος με τον αριθμό των ατόμων κάτω των 20 ετών.

Οι άνω των 65 ετών αναλογούν στο 22,2% του συνολικού πληθυσμού, ενώ οι κάτω των 20 ετών αντιπροσωπεύουν το 22,5%. Σε ό,τι αφορά τον δείκτη γονιμότητας το 2025 ήταν στο 1,56 τέκνο ανά γυναίκα. Η μέση ηλικία της πρώτης τεκνοποίησης ήταν στα 31,2 έτη για τις γυναίκες και στα 34,1 έτη για τους άντρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ