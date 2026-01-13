Η Βενεζουέλα απελευθέρωσε άλλους τρεις Ισπανούς κρατούμενους μετά την απελευθέρωση την προηγούμενη εβδομάδα πέντε Ισπανών κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση στη Μαδρίτη, χαιρετίζοντας «ένα δεύτερο πολύ θετικό στάδιο».

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο πρόεδρος της οποίας Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από δυνάμεις των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι απελευθέρωσε 116 πολιτικούς κρατούμενους.

Συγγενείς κρατουμένων ανησυχούν ωστόσο για τον αργό ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιούνται οι απελευθερώσεις κρατουμένων.

Στους τελευταίους κρατούμενους που έχουν απελευθερωθεί περιλαμβάνονται τρεις με διπλή, ισπανική και βενεζουελάνικη, υπηκοότητα, ένας άνδρας και δύο γυναίκες, δήλωσε στον σταθμό Catalunya Ràdio ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες.

Ο ένας από αυτούς αποφάσισε να παραμείνει στη Βενεζουέλα και μία άλλη προβλέπει να επιστρέψει στην Ισπανία.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συνεχίσει να προχωράει», δήλωσε ο Άλβαρες.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως 800 έως 1.200 άνθρωποι κρατούνται σε φυλακές στη Βενεζουέλα για πολιτικούς λόγους, κυρίως διότι αμφισβήτησαν την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο το 2024.

Περίπου πενήντα άνθρωποι έχουν αφεθεί ελεύθεροι από την Πέμπτη σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων και της αντιπολίτευσης.

Την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων είχε υποσχεθεί στις 8 Ιανουαρίου η προσωρινή κυβέρνηση στο Καράκας, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ