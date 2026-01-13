Την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή στο πλαίσιο των μαζικών συλλήψεων (πάνω από 10.000) που ακολούθησαν τις εκτεταμένες αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για κλιμάκωση της καταστολής.

Όπως αναφέρουν η Iran Human Rights και η National Union for Democracy in Iran, ο 26χρονος Έρφαν Σολτάνι πρόκειται να εκτελεστεί δια απαγχονισμού την Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ.

Erfan Soltani was arrested for protesting during Iran's 2026 uprising.



The Islamic Republic is set to execute him this Wednesday, and informed his family that the sentence is final. He was denied access to a lawyer.



Erfan’s only crime was calling for freedom.



Be his voice. pic.twitter.com/73WfZCJiq2 — National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 11, 2026

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Iran Human Rights, η οικογένεια του Σολτάνι ενημερώθηκε ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου.

Όπως επισημαίνεται, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν έχουν καταστεί δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς εκτεταμένου μπλακάουτ στις επικοινωνίες.

Ο διευθυντής της Iran Human Rights, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, δήλωσε ότι «οι εκτεταμένες δολοφονίες άοπλων διαδηλωτών τις τελευταίες ημέρες από την Ισλαμική Δημοκρατία θυμίζουν τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Όπως πρόσθεσε «ο κίνδυνος μαζικών και εξωδικαστικών εκτελέσεων διαδηλωτών είναι εξαιρετικά σοβαρός».

Erfan Soltani is scheduled to be executed by hanging in Iran in 48 hours.



He was arrested in Karaj on January 9 for taking part in the protests. His family was given just 10 minutes to say goodbye. No lawyer. No fair trial. Days later, the Islamic regime sentenced him to death.… pic.twitter.com/jxRwCJznpj — Sarah Raviani (@sarahraviani) January 12, 2026

Στην ίδια ανακοίνωση, η οργάνωση καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, επικαλούμενη την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει υποχρέωση προστασίας των άοπλων διαδηλωτών από μαζικές δολοφονίες από το ιρανικό κράτος και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Παράλληλα, απευθύνεται σε πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε δημοκρατικές χώρες, ζητώντας τους να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους.

Η National Union for Democracy in Iran ζητά διεθνή κινητοποίηση για να αποτραπεί η εκτέλεση του Σολτάνι, τονίζοντας ότι «το μόνο του “έγκλημα” ήταν ότι ζήτησε ελευθερία για το Ιράν». «Γίνετε η φωνή του», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με την NUFD, ο 26χρονος φέρεται να στερήθηκε την πρόσβαση σε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Σολτάνι κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», αδίκημα που στο Ιράν επισύρει την ποινή του θανάτου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

