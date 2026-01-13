Η γυναίκα δικαστής που υπηρετούσε στο 23ο Ποινικό Τμήμα του Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης πυροβολήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος είναι εισαγγελέας!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εισαγγελέας στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης χτύπησε μία γυναίκα δικαστή του εφετείου. Μετά την ένοπλη επίθεση στο Καρτάλ, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της τραυματισμένης δικαστή, ενώ ο εισαγγελέας που πραγματοποίησε την επίθεση τέθηκε υπό κράτηση.