Η Telegraph αποκαλύπτει ότι η Κίνα σχεδιάζει την κατασκευή ενός κρυφού υπόγειου θαλάμου δίπλα στα πιο ευαίσθητα καλώδια επικοινωνιών της Βρετανίας, στο πλαίσιο ενός δικτύου 208 μυστικών δωματίων κάτω από τη νέα της «υπερ-πρεσβεία» στο κεντρικό Λονδίνο, στον χώρο του πρώην Βασιλικού Νομισματοκοπείου.

Μη λογοκριμένα σχέδια και ανησυχίες ασφάλειας

Η εφημερίδα αναφέρει ότι απέκτησε μη λογοκριμένα πολεοδομικά σχέδια, τα οποία αποκαλύπτουν υπόγειες εγκαταστάσεις που το Πεκίνο επιχείρησε να αποκρύψει. Παρά τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρεται έτοιμος να εγκρίνει το έργο ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Κίνα και της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο «μυστικός θάλαμος» δίπλα στα καλώδια

Σύμφωνα με τα σχέδια, ένας τριγωνικός υπόγειος θάλαμος θα κατασκευαστεί ακριβώς δίπλα σε οπτικές ίνες που μεταφέρουν κρίσιμα οικονομικά δεδομένα προς την City του Λονδίνου, καθώς και επικοινωνίες εκατομμυρίων χρηστών. Ο χώρος προβλέπεται να διαθέτει ισχυρά συστήματα εξαερισμού, γεγονός που εγείρει υποψίες για εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλής θερμικής ισχύος, όπως προηγμένων υπολογιστών.

Φόβοι για κατασκοπεία και οικονομικό πόλεμο

Οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν φόβους ότι η Κίνα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμα κρατικά και οικονομικά δεδομένα. Η σκιώδης υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Alicia Kearns προειδοποίησε ότι η έγκριση του έργου ισοδυναμεί με «παράδοση μιας πλατφόρμας οικονομικού πολέμου στην καρδιά της κρίσιμης εθνικής υποδομής».

Κόμβος παγκόσμιων δεδομένων

Τα καλώδια που διέρχονται από την περιοχή ανήκουν σε εταιρείες όπως η BT Openreach, η Colt και η Verizon και αποτελούν μέρος του London Internet Exchange, ενός από τα μεγαλύτερα σημεία ανταλλαγής δεδομένων παγκοσμίως. Μέσω αυτών διακινούνται χρηματοοικονομικές συναλλαγές, emails και άμεσα μηνύματα που στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία της βρετανικής οικονομίας.

Παρελθόν προειδοποιήσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών

Το έργο είχε προκαλέσει αντιδράσεις και στο παρελθόν. Ο Ντόμινικ Κάμινγκς έχει δηλώσει ότι οι MI5 και MI6 είχαν προειδοποιήσει πως η Κίνα επιχειρεί να δημιουργήσει «κέντρο κατασκοπείας κάτω από την πρεσβεία».

Θέση κυβέρνησης και σιωπή Πεκίνου

Η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια έχουν αξιολογηθεί από αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον υπουργό Στέγασης. Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ η BT Openreach δήλωσε ότι λαμβάνει ισχυρά μέτρα για την προστασία των υποδομών της.



