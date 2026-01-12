Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις που συγκλονίζουν την πολιτική τάξη εδώ και μήνες.

"Υπάρχει ένταλμα σύλληψης" κατά του Γισραέλ Άινχορν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο στενός συνεργάτης του Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς για την οποία δικάζεται σήμερα ο πρωθυπουργός. Ο Άινχορν συνδέεται επίσης, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, με διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Τα έγγραφα αυτά υποδήλωναν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για μια εκεχειρία με το Ισραήλ ή για μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων, που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά τη διάρκεια της επίθεσης του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ, η οποία και προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Μια διαρροή η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική πίεση, και όχι οι διαπραγματεύσεις, θα καθιστούσε δυνατή την απελευθέρωση των μαρτύρων.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Άινχορν και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου έλαβαν εντολή να μην διατηρούν επαφές με το γραφείο του πρωθυπουργού. Σήμερα διαμένει στη Σερβία και πρόσφατα ανακρίθηκε εκεί από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Η δικαιοσύνη τον θεωρεί ύποπτο επίσης ότι συνδέεται με το Qatargate, υπόθεση στην οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να πληρώνονταν από τη Ντόχα για να προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Χαμάς, η οποία χρηματοδοτείτο από τους Καταριανούς και της οποίας η πολιτική διοίκηση φιλοξενείται στη Ντόχα.

Το ένταλμα σύλληψής του εκδίδεται την επόμενη ημέρα της σύλληψης από την αστυνομία του προσωπάρχη του γραφείου του πρωθυπουργού, για παρεμπόδιση της έρευνας για τις διαρροές στη γερμανική εφημερίδα. Ο Τζάτσι Μπράβερμαν κατηγορήθηκε πρόσφατα από έναν άλλο πρώην σύμβουλο του Νετανιάχου ότι επιχείρησε να αποτρέψει την έρευνα.

Όλες αυτές οι υποθέσεις αναστατώνουν τακτικά την ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ