Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον δύο φορτηγών πλοίων, ένα με σημαία Παναμά και ένα με σημαία Αγίου Μαρίνου, κοντά σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Σε μια από αυτές τις επιθέσεις, τραυματίστηκε ένας ναυτικός.

Η Μόσχα έχει εξαπολύσει ανάλογες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, βάζοντας επίσης στο στόχαστρο λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Η Ρωσία επιτίθεται ξανά σε εμπορικά πλοία», κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα, διευκρινίζοντας ότι ένα φορτηγό πλοίο ανέμενε να φορτωθεί με φυτικά έλαια και το άλλο «αναχωρούσε από το λιμάνι φορτωμένο με καλαμπόκι».

«Δυστυχώς, ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε. Αυτήν τη στιγμή λαμβάνει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα», συμπλήρωσε ο Κουλέμπα.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, το Κίεβο είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι έπληξε με drones δύο τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Είχε προηγηθεί ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία για επιθέσεις εναντίον τριών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, που συνδέονται με τη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, έχει εκφράσει ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα, προτείνοντας κατάπαυση πυρός στην περιοχή προκειμένου να διαφυλαχθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: «Επίθεση» Ρωσίας στον Βαρθολομαίο για την Ουκρανία: Έχει συμμάχους νεοναζί