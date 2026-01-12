Παράλληλα, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών κατηγορεί τον Βαρθολομαίο πως σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου

Το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πολιτική του σε σχέση με την Ουκρανία κάνοντας λόγο για στηριξή του από δυτική μυστική υπηρεσία.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών προσθέτοντας ότι ο κ. Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».

Παράλληλα, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καταλογίζει μάλιστα στον κ. Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση» που «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ακόμη ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

Πηγή: skai.gr

