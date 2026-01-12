Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «καλή συζήτηση» με τον αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για θέματα ασφαλείας με σεβασμό στην κυριαρχία του Μεξικού, για τις προσπάθειες με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς επίσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Χθες Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον μεξικανό ομόλογό του Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε για την ανάγκη να υπάρξει ισχυρότερη συνεργασία με στόχο την εξάρθρωση των βίαιων ναρκοτρομοκρατικών δικτύων και την πάταξη της παράνομης διακίνησης φαιντανύλης και όπλων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Σε προ ημερών συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό και προανήγγειλε πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν χερσαίους στόχους στο πλαίσιο της εκστρατείας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ήταν η πιο πρόσφατη σε μια σειρά κλιμακούμενων απειλών περί ανάπτυξης αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών εντός της μεξικανικής επικράτειας.

Η μεξικανή πρόεδρος αναφέρει στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «η σύμπραξη και η συνεργασία σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού αποδίδουν πάντα αποτελέσματα».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ