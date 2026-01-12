Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος στην Τουρκία επαναφέρει το σενάριο υπέρβασης ενός από τα πιο επίμονα αγκάθια των τουρκο-αμερικανικών σχέσεων της τελευταίας δεκαετίας, παρουσιάζοντας το ζήτημα των S-400 όχι ως αδιέξοδο, αλλά ως διαπραγματεύσιμο τεχνικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ, η «διπλωματία των ηγετών» και η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική συγκυρία έχουν επιταχύνει την αναζήτηση λύσης για την άρση των κυρώσεων CAATSA και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Αποτροπή χωρίς χρήση

Σε αυτό το πλαίσιο, προβάλλεται η πιθανότητα μιας τεχνικής λύσης: διατήρηση των S-400 χωρίς ενεργοποίηση, με κλειστά ραντάρ, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο των F-35. Η τουρκική στάση, όπως παρουσιάζεται, εστιάζει πλέον στην κατοχή και όχι στη χρήση, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για έναν συμβιβασμό που θα επιτρέψει την πολιτική επαναπροσέγγιση χωρίς θεαματικές υποχωρήσεις.

Από αμερικανικής πλευράς, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται τόσο στους ίδιους τους πυραύλους, όσο στα ραντάρ του συστήματος, τα οποία θεωρείται ότι θα μπορούσαν να συλλέξουν κρίσιμα δεδομένα για τα ίχνη του F-35.

Η Άγκυρα θέτει ξανά στο τραπέζι μία ήδη «ζεσταμένη» φόρμουλα που δεν είχε πείσει τους Αμερικανούς του Μπάιντεν, επιχειρώντας να συνδέσει την επαναξιολόγηση του ζητήματος με τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και στη Μέση Ανατολή. Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ και η προσωπική διπλωματία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προβάλλονται ως παράγοντες που ανέδειξαν περαιτέρω τη σημασία της Άγκυρας για τις ΗΠΑ, δημιουργώντας ευνοϊκότερο κλίμα για συμβιβασμούς.

