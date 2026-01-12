Το ΝΑΤΟ ανέθεσε σε τουρκική εταιρεία λογισμικό κρίσιμης σημασίας για τον συντονισμό σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο της Άγκυρας στον τομέα των διαλειτουργικών στρατιωτικών συστημάτων.

Η τουρκική Χαβελσάν αναλαμβάνει λογισμικό κομβικής σημασίας για τη διαχείριση τακτικών δεδομένων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για το κέντρου διαχείρισης συνδέσεων τακτικών δεδομένων, το οποίο περιγράφεται ως ο «εγκέφαλος των επικοινωνιών» στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το σύστημα επιτρέπει σε όλες τις φίλιες δυνάμεις στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα να «μιλούν την ίδια γλώσσα» και να διαθέτουν κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Το λογισμικό λειτουργεί ως κεντρικό νευρικό σύστημα συντονισμού μεταξύ αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης, μαχητικών αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων, ραντάρ, μονάδων εδάφους και πυραυλικών συστημάτων, διευκολύνοντας τη μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, όπως θέσεις στόχων και διαδρομές ραντάρ.

Κρίσιμο εργαλείο για την αποτροπή φίλιων πυρών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του λογισμικού στην αποφυγή επιχειρησιακών λαθών, που σε συνθήκες πολέμου μπορεί να αποβούν μοιραία.

Το σύστημα καθορίζει ποιος επικοινωνεί με ποια σύνδεση δεδομένων, με ποια κρυπτογράφηση, συχνότητα και χρονισμό. Διαχειρίζεται πολύπλοκα πρωτόκολλα όπως Link 11, Link 16, Link-22, VMF και JREAP, εξασφαλίζοντας τη συνοχή του δικτύου και αποτρέποντας συμφόρηση ή διακοπές επικοινωνίας.

Παράλληλα, επιτρέπει σε όλες τις μονάδες να έχουν πλήρη επίγνωση της θέσης των φίλιων δυνάμεων, μειώνοντας τον κίνδυνο περιστατικών φίλιων πυρών, ενώ διασφαλίζει ότι δεδομένα στόχων από τα ραντάρ μεταφέρονται μέσα σε δευτερόλεπτα στα πυραυλικά συστήματα που ετοιμάζονται να πλήξουν εχθρικούς στόχους.

Το ΝΑΤΟ αναζητούσε επειγόντως λύση

Το Ανώτατο Αρχηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης αναγνώρισε την αυτοματοποιημένη δυνατότητα σχεδιασμού τακτικών συνδέσεων δεδομένων ως επείγουσα αναγκαιότητα σε περίοδο κρίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. Η Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (ΝΣΙΑ) εξέδωσε αίτημα πληροφοριών για τον εντοπισμό κατάλληλων προμηθευτών.

Κατά τις ζωντανές επιδείξεις ενώπιον εκπροσώπων του ΝΑΤΟ, το λογισμικό της Χαβελσάν έλαβε την υψηλότερη τεχνική βαθμολογία. Μετά την αξιολόγηση, αποφάσισε να προμηθευτεί το «JICO Automated TDL Tool» από τη Χαβελσάν ως μοναδικό προμηθευτή, με την απόφαση να εγκρίνεται από την Επιτροπή Επενδύσεων του ΝΑΤΟ πριν από την υπογραφή της σύμβασης στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Διαλειτουργικότητα και ανθεκτικότητα σε συνθήκες μάχης

Η τεχνολογική αξία του συστήματος εντοπίζεται κυρίως στη δυνατότητά του να γεφυρώνει διαφορετικές γενιές και πλατφόρμες οπλικών συστημάτων.

Το λογισμικό επιτρέπει την απρόσκοπτη ανταλλαγή τακτικών πληροφοριών μεταξύ πλατφορμών διαφορετικών ετών παραγωγής και τεχνολογικών δυνατοτήτων. Διατηρεί τη συνδεσιμότητα ακόμη και όταν μονάδες εισέρχονται ή αποχωρούν από το δίκτυο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας προαποφασισμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, βελτιστοποιεί τη χρήση περιορισμένων ραδιοσυχνοτήτων σε περιβάλλοντα έντονης παρεμβολής, αποτρέπει τη δημιουργία «νεκρών ζωνών» επικοινωνίας και διασφαλίζει ότι όλες οι μεταδόσεις είναι κρυπτογραφημένες και ανθεκτικές σε ηλεκτρονικές παρεμβολές, προσφέροντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας.

