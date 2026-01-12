Ο χρυσός έφτασε σε νέο ρεκόρ τη Δευτέρα 12/1, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του άνοδο, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλείς επενδύσεις εν μέσω των γεωπολιτικών και πολιτικών αναταραχών των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 2% και έφτασε για πρώτη φορά τα 4.600 δολάρια την ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 6% μόνο φέτος μέχρι στιγμής.





Η έρευνα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, και οι εικασίες για το αν θα επιταχύνει την αλλαγή ηγεσίας στην Fed έχουν προσθέσει ένα νέο επίπεδο πολιτικού κινδύνου: «Ειδικά αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραίτησή του και την πρόωρη αποχώρησή του από την Fed, και την αντικατάστασή του από κάποιον που είναι πιο υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Morningstar, Jon Mills.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν μια ανακαίνιση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της έδρας της Fed στην Ουάσινγκτον και την κατάθεση του Πάουελ στο Κογκρέσο, δήλωσε ο Πάουελ την Κυριακή το βράδυ. Ο πρόεδρος της Fed πρόσθεσε ότι η έρευνα πηγάζει από τη μακροχρόνια απογοήτευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απροθυμία της Fed να μειώσει τα επιτόκια τόσο επιθετικά ή τόσο γρήγορα όσο έχει ζητήσει.

Παράλληλα, οι εντάσεις με το Ιράν αναζωπυρώθηκαν μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι εξετάζει τις επιλογές της για να ανταποκριθεί στις αναταραχές στη χώρα. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσης μια στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα στις αρχές του έτους, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολά Μαδούρο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Όλα αυτά ενισχύουν την εικόνα της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας που μας οδήγησε να επιλέξουμε το χρυσό ως μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με την υψηλότερη πεποίθηση για φέτος», δήλωσε ο Rajat Bhattacharya, ανώτερος στρατηγικός επενδυτής στη Standard Chartered, σύμφωνα με το CNBC.



