Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Κυριακή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

«Το να κάνουμε μια συμφωνία είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε τη Γροιλανδία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα από το Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν μιλάει για βραχυπρόθεσμη «μίσθωση» της Γροιλανδίας, αλλά μόνο για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους. «Χρειαζόμαστε έναν τίτλο ιδιοκτησίας», είπε.

«Η Γροιλανδία πρέπει να κάνει τη συμφωνία, επειδή η Γροιλανδία δεν θέλει να δει τη Ρωσία ή την Κίνα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, χλευάζοντας την άμυνα του αυτόνομου δανικού εδάφους.

«Βασικά, η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους. Το ξέρετε αυτό; Ξέρετε ποια είναι η άμυνά τους; Δύο έλκηθρα με σκύλους», είπε. «Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ρωσικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια, και κινεζικά αντιτορπιλικά και υποβρύχια παντού», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί αυτό και, αν επηρεάσει το ΝΑΤΟ, ας είναι. Αλλά, ξέρετε, μας χρειάζονται περισσότερο από ό,τι εμείς τους χρειαζόμαστε, σας το λέω με βεβαιότητα», σχολίασε.

Η Δανία, στην οποία ανήκει η Γροιλανδία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια αμερικανική επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», συμπεριλαμβανομένων του ΝΑΤΟ και του συστήματος ασφαλείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.





🚨🇺🇸🇬🇱 TRUMP: DENMARK'S DEFENSE OF GREENLAND IS JUST 2 DOG SLEDS



"Greenland should make the deal, because Greenland does not want to see Russia or China take over.



They don't go there. It's very far away from Greenland.



And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds.… pic.twitter.com/af5e5ipN0s — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

Η μονάδα με σκύλους που αναφέρεται ο Τραμπ

Η συγκεκριμένη περίπολος στην οποία αναφέρθηκε πιο πάνω ο Πρόεδρος Τραμπ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση περίπου 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων της βορειοανατολικής Γροιλανδίας, μιας απέραντης, ακατοίκητης περιοχής με πάγο, βουνά και φιόρδ. Κάθε χρόνο, οι ομάδες της διανύουν περίπου 15.000 έως 20.000 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας σκι, έλκηθρα και σκύλους, συχνά περνώντας μήνες σε απομόνωση.

Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να διεκδικήσει τη δανική κυριαρχία μετά την κατάληψη της Δανίας από τη Γερμανία, η «Sirius» μετατράπηκε αργότερα σε μονάδα του Ψυχρού Πολέμου, παρακολουθώντας την έκταση του νησιού για οποιαδήποτε σοβιετική δραστηριότητα.

Σήμερα, η αποστολή της είναι η επιτήρηση, η διατήρηση της παρουσίας και η επιβολή του νόμου σε ένα έδαφος όπου ο συμβατικός στρατιωτικός εξοπλισμός δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν κάτω από τους -50 βαθμούς Κελσίου και δεν υπάρχουν δρόμοι, πόλεις ή μόνιμες βάσεις σε μεγάλο μέρος της περιοχής περιπολίας.

Μόνο περίπου δώδεκα στρατιώτες υπηρετούν κάθε φορά σε ομάδες των δύο ατόμων. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, απαιτεί προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία και οι εθελοντές πρέπει να είναι σε άριστη φυσική και ψυχολογική υγεία. Εάν γίνουν δεκτοί, υποβάλλονται σε μήνες εξειδικευμένης εκπαίδευσης για την Αρκτική, που περιλαμβάνει επιβίωση, σκι, πλοήγηση και διαβίωση με τα μέσα που προσφέρει η φύση. Οι περιπολίες διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο χρησιμοποιώντας σκι, έλκηθρα που τραβούν ειδικά εκτρεφόμενοι σκύλοι και υποστηρίζονται από σύγχρονα μέσα επικοινωνίας όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Danish Sirius Dog Sled Patrol pic.twitter.com/aNbNZWkIxc — daytona 📻 (@daytonaAUG) November 15, 2023





Διαβάστε επίσης: Ντόναλντ Τραμπ: Ο «νέος προσωρινός πρόεδρος» της Βενεζουέλας





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, TVP World