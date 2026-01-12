Μία εικόνα που τον παρουσιάζει ως «προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας» ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ λίγες ώρες πριν είχε δηλώσει πως είναι διατεθειμένος να συναντήσει την οριζόμενη από την κυβέρνηση της χώρας προσωρινή πρόεδρο, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έδειξε τον εαυτό του να αναλαμβάνει την ηγεσία της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο του 2026.









Στο μεταξύ, νωρίτερα, ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τη Ροντρίγκες, ο Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω».

Δήλωσε ότι, η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «πλέον αληθινά καλά με το Καράκας».

Να σημειωθεί ότι, Αμερικανοί διπλωμάτες βρίσκονται στο Καράκας όπου διεξάγουν συνομιλίες με στόχο την «αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας» οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγο αφότου εξέφρασε την άποψη ότι μόνο η δική του ηθική μπορεί να αποτελέσει όριο στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, με αφορμή την εισβολή επίλεκτης ομάδας του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα.

Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα The New York Times, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στην παγκόσμια εξουσία του, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους»



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Σκληραίνει η στάση του έναντι της Κούβας - Αντιδράσεις στην Αβάνα





Πηγή: cnn.gr