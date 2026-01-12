Η πλειονότητα των πετρελαϊκών και ενεργειακών κοιτασμάτων της Συρίας βρίσκεται στη βορειοανατολική περιοχή που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη (Ιανουάριος 2026), κρίσιμες πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές –αγωγοί, μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου και πεδία εξόρυξης– συγκεντρώνονται κυρίως γύρω από τη Ντέιρ εζ-Ζορ και κατά μήκος του άξονα προς το Ιράκ.

Η κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό επιδιώκει την επανάκτηση ελέγχου των ενεργειακών πόρων, οι οποίοι θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιβίωση και τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας. Παράλληλα, άλλες περιοχές της Συρίας παραμένουν κατακερματισμένες: δυτικά και νότια ελέγχονται από κυβερνητικές δυνάμεις και συμμάχους τους, ενώ ειδικά καθεστώτα ισχύουν για τα Υψίπεδα του Γκολάν και ορισμένες περιοχές με ισχυρή παρουσία Δρούζων.





Οι βασικοί ξένοι παίκτες

Τουρκία

Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF άμεση απειλή για την εθνική της ασφάλεια, λόγω των δεσμών τους με κουρδικές οργανώσεις. Έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία για να απομακρύνει τις κουρδικές δυνάμεις από τα σύνορά της και δηλώνει έτοιμη να «υποστηρίξει» τη Δαμασκό στον αγώνα κατά της πολιτοφυλακής.

Ισραήλ

Το Ισραήλ καταγγέλλει επιθέσεις κατά της κουρδικής μειονότητας και έχει επέμβει στρατιωτικά επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο. Έχει βομβαρδίσει στόχους ακόμη και στη Δαμασκό, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει την παρουσία του πέραν των Υψιπέδων του Γκολάν, εγκαθιστώντας σημεία ελέγχου και πραγματοποιώντας επιχειρήσεις στο εσωτερικό της συριακής επικράτειας.

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 1.000 στρατιώτες στην ανατολική Συρία και βρίσκονται σε ιδιότυπη θέση, καθώς είναι σύμμαχοι τόσο της Τουρκίας και του Ισραήλ όσο και της συριακής κυβέρνησης και των SDF. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής, ενώ το ζήτημα της παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων παραμένει ανοιχτό, μετά την εγκατάλειψη σχεδίων πλήρους αποχώρησης που είχαν τεθεί επί προεδρίας Τραμπ.

Ενέργεια και γεωπολιτική

Ο έλεγχος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν αποτελεί μόνο οικονομικό διακύβευμα, αλλά και κρίσιμο γεωπολιτικό μοχλό. Η κατανομή των ενεργειακών πόρων καθορίζει συμμαχίες, στρατιωτικές κινήσεις και τη δυνατότητα κάθε πλευράς να επιβάλει όρους στο μεταπολεμικό μέλλον της Συρίας.