Τραγικός ήταν ο θάνατος της 23χρονης Ρομπίνα Αμινιάν στις διαδηλώσεις που έχουν κατακλύσει το Ιράν, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναφέρουν πως οι δυνάμεις καταστολής της Τεχεράνης την πυροβόλησαν στο κεφάλι από κοντινή απόσταση και από πίσω.

Η Ρομπίνα Αμινιάν ήταν Κούρδισσα και σπούδαζε υφασματολογία και σχέδιο μόδας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Shariati της Τεχεράνης, είχε καταγωγή από τη Νοουντεσέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Hengaw» για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχει έδρα τη Νορβηγία, η Αμινιάν έχασε τη ζωή της την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι ιρανικές Αρχές φαίνεται αρχικά να αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένεια. Μετά από έρευνες, συγγενείς της μεταφέρθηκαν στην τοποθεσία όπου κρατούνταν η σορός της για ταυτοποίηση.

Στη συνέχεια, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις και τους περιορισμούς ασφαλείας, η οικογένεια μπόρεσε να παραλάβει τη σορό της. Ακόμη και τότε, όμως, οι ιρανικές αρχές εμπόδισαν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ταφής ή πένθους στο σπίτι των στενών συγγενών της οικογένειας σε ένα χωριό κοντά στο Μαριβάν.

Η Αμινιάν έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης κατά της ιρανικής κυβέρνησης, με πολλούς και πολλές να τη χαρακτηρίζουν τη νέα «Μαχσά Αμινί», την Ιρανή γυναίκα που συνελήφθη γιατί δεν φορούσε τη μαντίλα της και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κατά την κράτησή της το 2022.



Πηγή: cnn.gr