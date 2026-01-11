Μια απρόσμενη μετατόπιση καταγράφουν πρόσφατες έρευνες των YouGov και Bible Society από τα τέλη του 2025 και τις αρχές του 2026, αποτυπώνοντας μια «ήσυχη αναβίωση» της θρησκευτικότητας στη Generation Z, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πίστη στον Θεό και η εκκλησιαστική συμμετοχή των νέων αυξάνονται με ρυθμούς που αιφνιδιάζουν αναλυτές και θρησκευτικούς φορείς.

Τριπλασιασμός πιστών και άνοδος της συμμετοχής

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 45% των νέων ηλικίας 18–24 δηλώνει πλέον ότι πιστεύει στον Θεό, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με το 16% του 2021. Παράλληλα, η μηνιαία εκκλησιαστική παρουσία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε από μόλις 4% το 2018 σε 16% στις αρχές του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από κάθε άλλη γενιά.





Αναζήτηση νοήματος σε έναν ασταθή κόσμο

Κεντρικός παράγοντας αυτής της στροφής φαίνεται να είναι η ανάγκη για σκοπό και σταθερότητα. Η Generation Z μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων — πανδημία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, γεωπολιτική αβεβαιότητα — γεγονός που ενίσχυσε τα επίπεδα άγχους και ανασφάλειας. Η πίστη προσλαμβάνεται από πολλούς ως πηγή «ηθικής γείωσης» και δομής σε έναν κόσμο που μοιάζει διαρκώς ρευστός.

Κόπωση από την ψηφιακή ζωή και ανάγκη κοινότητας

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι η ψηφιακή κόπωση. Παρά τη συνεχή διαδικτυακή σύνδεση, πολλοί νέοι δηλώνουν ότι βιώνουν έντονα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες λειτουργούν ως αυθεντικοί φυσικοί χώροι συνάντησης — «τρίτοι χώροι» — όπου η ανθρώπινη επαφή δεν μεσολαβείται από οθόνες και αλγορίθμους.

Ο ρόλος των social media στην πρώτη επαφή

Παράδοξα, η ίδια η ψηφιακή σφαίρα συμβάλλει στην αναβίωση. Ερευνητές επισημαίνουν ότι πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram αποτελούν συχνά το πρώτο σημείο επαφής των νέων με θρησκευτικές ιδέες. Μέσα από σύντομα βίντεο, προσωπικές μαρτυρίες και συζητήσεις, αρκετοί νέοι οδηγούνται στο επόμενο βήμα: να «χτυπήσουν την πόρτα» μιας τοπικής εκκλησίας.

Στροφή στην παράδοση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προτίμηση πιο παραδοσιακών μορφών πίστης. Πολλοί νέοι φαίνεται να απορρίπτουν αυτό που περιγράφουν ως «αραιωμένο» ή πολιτισμικό χριστιανισμό, αναζητώντας αντίθετα δομημένες, απαιτητικές εκφράσεις πίστης — όπως ο καθολικισμός ή ο πεντηκοστιανισμός — τις οποίες αντιλαμβάνονται ως πιο «στέρεες» και ουσιαστικές.

Έντονη αύξηση στους νέους άνδρες

Η άνοδος είναι ιδιαίτερα αισθητή στους νέους άνδρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μηνιαία εκκλησιαστική συμμετοχή τους αυξήθηκε από 4% το 2018 σε 21% στις αρχές του 2025, μια μεταβολή που ανατρέπει παλαιότερες παραδοχές για τη σχέση φύλου και θρησκευτικότητας στις νεότερες γενιές.

Προσωρινή τάση ή βαθύτερη μεταβολή;

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η τάση μπορεί να αποτελεί παροδική αντίδραση στις πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις. Ωστόσο, τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η Generation Z είναι σήμερα η πιο «πνευματικά ανοιχτή» γενιά: το 62% δηλώνει πνευματικό, έναντι μόλις 35% των ατόμων άνω των 65 ετών. Είτε πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο είτε για μακροπρόθεσμη αλλαγή, η στροφή αυτή αναδιαμορφώνει ήδη το θρησκευτικό τοπίο της Βρετανίας.



