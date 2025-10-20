Σε μια εποχή κατά την οποία οι παραδοσιακές πολιτικές ιδεολογίες έχουν παρακμάσει, οι θρησκείες άρχισαν να επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Η πολιτισμική πολτοποίηση που επέφερε ο φιλελευθερισμός με τη Woke ατζέντα από τη μια και η άνοδος του ακραίου Iσλάμ από την άλλη αναγκάζουν τις Δυτικές κοινωνίες και έθνη να αναζητήσουν πνευματική θωράκιση. Μια φαινομενικά «παράδοξη» διαπίστωση είναι η νέα τάση στροφής όλο και περισσότερων νέων στον Χριστιανισμό και συγκεκριμένα στην Ορθοδοξία.

Λόγοι στροφής σε Ορθοδοξία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή αύξηση προσηλυτισμών προς την Ορθοδοξία. Αυτή η τάση αποδίδεται στην κόπωση από τον φιλελεύθερο προσανατολισμό των περισσότερων προτεσταντικών εκκλησιών και στην αναζήτηση «σταθερότητας, παράδοσης και πνευματικής αυθεντικότητας». Πολλοί Αμερικανοί, απογοητευμένοι από τη «woke» κουλτούρα, τον σχετικισμό και την εγκατάλειψη των παραδοσιακών αξιών, όπως οικογένεια, πίστη, εργασία, στρέφονται προς την Καθολική Εκκλησία και ακόμη περισσότερο προς την Ορθοδοξία, που θεωρείται η πλέον ανθεκτική στις μοντερνιστικές αναθεωρήσεις.

Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Ντε Μόιν (Des Moines), στην Άιοβα των ΗΠΑ, όπως και πολλές άλλες ενορίες στη μεσοδυτική Αμερική, βιώνει μια εντυπωσιακή αναζωπύρωση στη συμμετοχή των πιστών -ιδίως των νέων ενηλίκων ηλικίας 20 έως 35 ετών- σηματοδοτώντας μιαν αναγέννηση της ορθόδοξης παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η Μητρόπολη του Σικάγο σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό βαπτίσεων από το 2016 (1.045) και χρίσεων (420) από το 2009, καταδεικνύοντας ένα ευρύτερο κύμα πνευματικής αναγέννησης στον ελληνόρθοδοξο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ορθόδοξοι ιερείς και ερευνητές αναφέρουν εκρηκτική αύξηση νέων πιστών: οι προσηλυτισμοί αυξήθηκαν κατά 78% το 2022 σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ από το 2020 και μετά οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των νέων μελών - ένδειξη της «κρίσης αρρενωπότητας» που ωθεί πολλούς να αναζητήσουν αυστηρότερα πνευματικά πλαίσια. Προ ημερών το Fox News ανέφερε αναζωπύρωση του Χριστιανισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι πωλήσεις της Βίβλου εκτοξεύονται πάνω από 40%.

MAGA και e-Orthodoxy

Η λεγόμενη “e-Orthodoxy”, δηλαδή η διαδικτυακή παρουσία Ορθοδόξων μέσω podcasts, blogs και social media, έχει εκτοξευθεί. Πρόσωπα όπως ο Andrew Tate, ο The Prudentialist ή ιερείς με έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, προβάλλουν την Ορθοδοξία ως καταφύγιο απέναντι στην αποδόμηση των ταυτοτήτων.

Παράλληλα, η τάση αυτή συνδέεται συχνά με συντηρητικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις και με το κίνημα MAGA του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα μερίδα ακαδημαϊκών προειδοποιούν ότι η Ορθοδοξία στις ΗΠΑ κινδυνεύει να μετατραπεί από πνευματικό κίνημα σε όχημα των αμερικανικών πολιτισμικών πολέμων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική αριθμεί περίπου 750.000 ενεργούς πιστούς, με τη μεγαλύτερη ομάδα να είναι ελληνορθόδοξη (περίπου 375.000) και δεύτερη την ρωσικής καταγωγής κοινότητα. Περίπου 28% των Αμερικανών ενηλίκων έχουν αλλάξει θρησκευτική ταυτότητα, δηλαδή 73 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από προτεσταντικά περιβάλλοντα και στρέφονται πλέον προς τον Καθολικισμό ή την Ορθοδοξία. Για πολλούς, αυτή η στροφή δεν είναι μόνο θρησκευτική, αλλά και πολιτισμική αντίδραση απέναντι σε μια κοινωνία που, όπως πιστεύουν, έχει χάσει τις παραδοσιακές της ρίζες.

Η ακραία περίπτωση ROCOR

Ένα μεγάλο κομμάτι νέων στις ΗΠΑ ασπάζονται ι τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία (ROCOR), αναζητώντας μια «παραδοσιακή» και «ανδρική» μορφή Χριστιανισμού.

Το Τέξας σήμερα διαθέτει μιαν ακμάζουσα ενορία με τριπλάσιο αριθμό πιστών σε μόλις 18 μήνες και μεγάλη διαδικτυακή απήχηση. Η οπαδοί τους καταδικάζουν οτιδήποτε θεωρεί «θηλυπρεπές» και προβάλλουν την Ορθοδοξία ως θρησκεία πειθαρχίας, δύναμης και γονιμότητας, καλώντας τα ζευγάρια να απορρίπτουν τα αντισυλληπτικά και να κάνουν πολλά παιδιά.

Οι νέοι προσήλυτοι, συχνά άνδρες 20-40 ετών, είναι πρώην προτεστάντες ή άθεοι που δηλώνουν απογοητευμένοι από τον «θηλυκοποιημένο» Δυτικό Χριστιανισμό και την «εχθρική» στάση της κοινωνίας απέναντι στους άνδρες. Πολλοί επιλέγουν οικιακή εκπαίδευση για τα παιδιά τους, ώστε να αποφύγουν θέματα όπως φύλο και σεξουαλικότητα στα σχολεία.

Η ROCOR, που ιδρύθηκε από Ρώσους ιερείς μετά την Επανάσταση του 1917, θεωρείται το πιο συντηρητικό ορθόδοξο δίκτυο στις ΗΠΑ. Παρότι οι Ορθόδοξοι παραμένουν μόλις το 1% του πληθυσμού, η συμμετοχή ανδρών έχει αυξηθεί εντυπωσιακά (64% το 2025 έναντι 46% το 2007).

«Orthobros» και «πολιτισμικός Χριστιανισμός»

Στις ΗΠΑ ολοένα και περισσότεροι νέοι άνδρες, συνήθως συντηρητικών πεποιθήσεων, στρέφονται στην Ορθοδοξία αναζητώντας παραδοσιακή, «απαιτητική» μορφή Χριστιανισμού. Η γνωριμία γίνεται συχνά μέσω YouTube/podcast (Orthodox Ethos, Ancient Faith Radio, π. Spyridon Bailey κ.ά.). Παρότι οι Ορθόδοξοι παραμένουν το 1% του πληθυσμού, ιερείς και ερευνητές περιγράφουν σημαντική αύξηση προσηλυτισμών μετά την πανδημία, με υπεροχή ανδρών (αναφορές για ~60%). Το διαδίκτυο καλλιεργεί μια «παράλληλη ορθόδοξη κουλτούρα» με τους «Οrthobros», όπου εμφανίζονται με σκληρά αντι-οικουμενικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο αρχίσε να ανθίζει αυτό που πολλοί πλέον ονομάζουν «πολιτισμικός Χριστιανισμός» ως μέσο ευαγγελισμού και κοινωνικής μεταμόρφωσης. Ο πολιτισμικός Χριστιανισμός αποτελεί, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, όπως ο Jordan Pederson ή ακόμα και ο Elon Musk, μια «καλοσυνάτη φλόγα», που μπορεί ακόμη να οδηγήσει τις ψυχές πίσω στην πίστη.



Η Ορθοδοξία ριζώνει στη Γερμανία

Η Ορθοδοξία στη Γερμανία γνωρίζει περίοδο έντονης ανάπτυξης και μεταβαίνει από «θρησκεία της διασποράς» σε αναπόσπαστο μέρος του γερμανικού πολιτιστικού ιστού. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας (EKD), το 2024 ζούσαν στη χώρα περίπου 3,8 εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ενώ ο επίσκοπος Εμμανουήλ Χριστόπουλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανεβάζει τον αριθμό στα 4 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν 5% του πληθυσμού.

Καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτήν την άνοδο υπήρξε η μαζική μετανάστευση Ουκρανών μετά το 2022, καθώς οι περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί εντάσσονται σε υπάρχουσες ενορίες διαφόρων δικαιοδοσιών -σερβικές, ρωσικές, ρουμανικές ή ελληνικές- ενώ παράλληλα ιδρύονται νέες ουκρανικές κοινότητες.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους μετανάστες: Όλο και περισσότεροι Γερμανοί ασπάζονται την Ορθοδοξία, με τη δημιουργία γερμανόφωνων ενοριών και μοναστηριών, που λειτουργούν στα γερμανικά.

Η άνθηση της Ορθοδοξίας έρχεται σε έντονη αντίθεση με την κρίση των παραδοσιακών εκκλησιών: η Καθολική Εκκλησία αριθμεί πλέον 19,8 εκατ. μέλη, ενώ η Ευαγγελική 18 εκατ., με εκατοντάδες χιλιάδες αποχωρήσεις ετησίως. Λιγότεροι από τους μισούς Γερμανούς δηλώνουν πλέον χριστιανοί, έναντι 70% το 1991.

Η γερμανόφωνη Ορθοδοξία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της διασποράς και αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της σύγχρονης γερμανικής ταυτότητας, διαμορφώνοντας ολοένα και περισσότερο τον θρησκευτικό και πολιτισμικό χάρτη της χώρας.

Πούτιν - Ορθοδοξία - Αυτοκρατορία

Κάποιοι νέοι Ορθόδοξοι εκφράζουν θαυμασμό για τον Πούτιν ως υπερασπιστή των χριστιανικών αξιών. Ο Πούτιν έχει μετατρέψει την Ορθοδοξία σε κεντρικό ιδεολογικό άξονα του σύγχρονου ρωσικού αυταρχικού καθεστώτος, επαναφέροντας την τσαρική τριάδα «Ορθοδοξία - Αυτοκρατορία - Εθνικότητα» του Κόμη Σέργιου Ουβάρωφ (1833) ως κρατικό δόγμα. Η χρήση της Ορθοδοξίας δεν είναι θεολογική, αλλά πολιτική και εθνοκρατική: λειτουργεί ως εργαλείο νομιμοποίησης της εξουσίας, της στρατιωτικής επεκτατικότητας και της αντίθεσης προς τη Δύση.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τη Ρωσία ως φορέα “παραδοσιακών αξιών”, αντιπαραθέτοντας τη ρωσική «πνευματική ταυτότητα» στη «φιλελεύθερη παρακμή» της Ευρώπης. Οι τροπολογίες του 2020 στο ρωσικό Σύνταγμα και το προεδρικό διάταγμα του 2022 για τις «παραδοσιακές ρωσικές πνευματικές και ηθικές αξίες» θεσμοθετούν αυτήν τη σύνδεση, μετατρέποντας την Εκκλησία σε ιδεολογικό βραχίονα του κράτους.

Η περίπτωση της Αυστραλίας

Η συμμετοχή των νέων στις ελληνορθόδοξες νεανικές ομάδες της Αυστραλίας αυξάνεται σταθερά, προσφέροντας έναν χώρο πίστης, φιλίας και ψυχικής ανανέωσης για άτομα ηλικίας 16–35 ετών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Greek Herald, ομάδες όπως η «Parea» στην Καμπέρα και η Kogarah Orthodox Youth (KOY) στο Σίδνεϊ γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια.

Ο π. Πέτρος, ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην Καμπέρα, εξηγεί ότι η «Parea» λειτουργεί ως χαλαρή, φιλική συντροφιά νέων που συζητούν θέματα πίστης, νηστείας, συγχώρεσης και εκκλησιαστικής παράδοσης. «Δεν είναι μόνο μάθημα κατήχησης· είναι κοινότητα αγάπης και διαλόγου», τονίζει. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Τρίτη, προσφέροντας πνευματική καθοδήγηση αλλά και κοινωνική στήριξη.

Στο Σίδνεϊ, η KOY συγκεντρώνει νέους 16-28 ετών μέσα από λειτουργίες στα αγγλικά, μελέτες της Αγίας Γραφής και διαλέξεις.

Η ύπουλη εσχατολογική σύνδεση Ορθοδοξίας - Ισλάμ

Στον αντίποδα, όσοι επικρίνουν τη στροφή προς την Ορθοδοξία, προερχόμενοι κυρίως από τον Προτεσταντισμό, την θεωρούν μια στατική, μυστικιστική και κρατικοκρατούμενη «θρησκεία του θυμιάματος και των αυτοκρατόρων», σε αντίθεση με τη «ζωντανή, αναμορφωτική και ελεύθερη» πίστη της Δύσης. Ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον νεαρών ανδρών για την Ορθοδοξία αποτελεί μια επικίνδυνη μόδα και μιαν αυταπάτη που συγχέει την αισθητική αυστηρότητα με πνευματική δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα θεωρούν πως η Ορθοδοξία ποτέ δεν γέννησε ελευθερία, μεταρρύθμιση ή ευημερία.

Ο Sheikh Imran N. Hosein (Σέιχ Ιμράν Χοσεΐν) είναι ίσως ο πιο επιδραστικός σύγχρονος μουσουλμάνος λόγιος που αναβίωσε τη θεολογική και γεωπολιτική ερμηνεία της Malhama al-Kubrā - της «Μεγάλης Μάχης» της ισλαμικής εσχατολογίας - συνδέοντάς την με την Κωνσταντινούπολη και τη Ρωσία. Με σπουδές στη φιλοσοφία, την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις και καριέρα διπλωμάτη πριν στραφεί στη θεολογία, ο Hosein προβάλλει μια αντιδυτική αφήγηση, όπου οι Μουσουλμάνοι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (τους οποίους ταυτίζει με τους «Ρωμαίους» της προφητείας) θα συμμαχήσουν κατά της Σιωνιστικής Δύσης στη Μεγάλη Μάχη. Θεωρεί τη Μόσχα “Νέα Ρώμη” και την Κωνσταντινούπολη “Παλαιά Ρώμη”, και μέσω των ομιλιών του -ιδίως στη Μαλαισία, Ρωσία και Τουρκία- έχει επηρεάσει βαθιά τα αντιδυτικά και φιλορωσικά ισλαμικά αφηγήματα, πράγμα που τον καθιστά τον πιο γνωστό ισλαμικό εσχατολόγο του αγγλόφωνου κόσμου.



Δημοσιεύτηκε στην Σημερινή 19/10/25