Στη Μινεάπολις των ΗΠΑ, νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τις κρίσιμες στιγμές πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας 37χρονης γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ελέγχου Τελωνείων (ICE).

Η νεκρή αναγνωρίστηκε ως η Renee Nicole Good, μητέρα τριών παιδιών, ποιήτρια και Αμερικανίδα πολίτης, η οποία βρισκόταν στην περιοχή ως παρατηρήτρια κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, εν μέσω της ευρύτερης επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ για μαζικές απελάσεις και εντατικοποίηση των ελέγχων μετανάστευσης σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Πολλαπλά βίντεο από περαστικούς, που έχουν αναλυθεί από μέσα ενημέρωσης όπως οι New York Times, CNN και Guardian, δείχνουν το SUV της Good αρχικά σταθμευμένο κάθετα στον δρόμο, ενώ γύρω της κινούνται οχήματα της ICE με αναμμένες σειρήνες.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, καθώς –όπως ισχυρίζονται– η γυναίκα προσπάθησε να παρασύρει με το όχημά της τον πράκτορα.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem χαρακτήρισε μάλιστα τις ενέργειες της Good ως «πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας», ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η γυναίκα «έτρεξε πάνω» στον πράκτορα.