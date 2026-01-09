«Η Ευρώπη στέλνει ισχυρό μήνυμα. Το εννοούμε όταν αναφερόμαστε στη δημιουργία ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων»

Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου να υποστηρίξει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι ιστορική τονίζει σε μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Το εννοούμε όταν αναφερόμαστε στη δημιουργία ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων».

«Με τη Mercosur, δημιουργούμε μια κοινή αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και τόσες πολλές νέες ευκαιρίες» σημειώνει η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Σήμερα, 60.000 ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν στη Mercosur, οι μισές από αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε εξαγωγικούς δασμούς και θα επωφεληθούν από απλούστερες τελωνειακές διαδικασίες. Κυρίως, θα δώσει επίσης στις εταιρείες μας καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαιώνει ότι «έχουμε ακούσει τις ανησυχίες των αγροτών μας και του γεωργικού μας τομέα και έχουμε ενεργήσει βάσει αυτών. Αυτή η συμφωνία περιέχει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής τους. Εντείνουμε επίσης τις ενέργειές μας σε σχέση με τους ελέγχους εισαγωγών, επειδή οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, ακόμη και από τους εισαγωγείς».

Ταυτόχρονα, θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η συμφωνία για τους αγρότες μας. Για παράδειγμα, αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει 350 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη εμπορική συμφωνία της ΕΕ.

«Πρόκειται για μια συμφωνία win-win. Ως ένας από τους κύριους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Mercosur, αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα προωθήσει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2040 και οι εξαγωγές της Mercosur θα αυξηθούν με τη σειρά τους έως και 9 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Τέλος, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία που βασίζεται σε ισότιμη εταιρική σχέση. Δημιουργούμε μια πλατφόρμα για πολιτικό διάλογο, η οποία θα ενισχύσει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και Mercosur και θα μας επιτρέψει να ευθυγραμμιστούμε καλύτερα με τους διεθνείς εταίρους μας».

