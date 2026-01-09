Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί πολύ για τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι ως πιστός σύμμαχος των Αμερικανών, η Βαρσοβία θα πρέπει να είναι ειλικρινής με την Ουάσιγκτον σε σχέση με τις ανησυχίες της.

«Ανησυχώ πολύ σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας και επίσης ανησυχώ πολύ για τα γεγονότα που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα όσα δημιουργούν τέτοια ιδεολογική και πολιτική ένταση εντός του ΝΑΤΟ και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών» δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Αλλά επειδή είμαστε σύμμαχοι, φίλοι, και η Πολωνία είναι ένας εξαιρετικά πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω επίσης ότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση, δεν κάνεις τίποτα γονατιστός, απλώς λες αυτό που σκέφτεσαι. Μεταξύ φίλων, πρέπει να μιλάς ειλικρινά για το τι είναι σωστό και τι λάθος».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

