Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Παρασκευή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι τροφοδοτούν ένα αυξανόμενο κίνημα διαμαρτυριών στη χώρα, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο άμεσης ξένης στρατιωτικής επέμβασης μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για καταστολή των διαδηλωτών.

«Αυτό έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, ότι παρεμβαίνουν άμεσα στις διαμαρτυρίες στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λίβανο.

«Προσπαθούν να μετατρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε διχαστικές και βίαιες», είπε, προσθέτοντας ότι «όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να συμβεί αυτό, επειδή οι προηγούμενες προσπάθειές τους ήταν ολοκληρωτικές αποτυχίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ