Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, Ζακ Μορέτι, καθώς κρίθηκε πως ελλοχεύει ο κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό, ζήτησε ο εισαγγελέας της πόλης Σιόν, μετά από μια εκτενή διαδικασία ακρόασης το πρωί της Παρασκευής. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο του Βαλέ.

Στις ημέρες που ακολούθησαν μετά τη φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, το γραφείο του εισαγγελέα του Βαλέ είχε αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο σύλληψης, επικαλούμενο το γεγονός ότι δεν υπήρχε κίνδυνος φυγής για τον Ζακ Μορέτι και τη σύζυγό του. Ωστόσο, η νέα εξέλιξη υποδεικνύει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και η κράτηση κρίθηκε αναγκαία.

Κατά την έξοδό της από την εισαγγελία, η σύζυγος του Μορέτι, Τζέσικα, μίλησε με δάκρυα στα μάτια στους δημοσιογράφους, ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. «Οι σκέψεις μου είναι συνεχώς με τα θύματα και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να αναρρώσουν. Είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Συνέβη στο κατάστημά μας και θέλω να ζητήσω συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σήμερα, οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα χωρίς να απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αμφότεροι ερευνώνται ως ύποπτοι για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Το ζευγάρι έχει εκφράσει τη λύπη του για την πυρκαγιά και έχει πει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

«Είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους της 6ης Ιανουαρίου.

