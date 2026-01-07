Tο τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους Αλίκη θα πουν φίλοι και συγγενείς της την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στις 11:00 το πρωί στη Λωζάνη της Ελβετίας.

Ο πατέρας του κοριτσιού με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο instagram όπου πάνω σε ένα μαύρο πλαίσιο είναι ζωγραφισμένο ένα κορίτσι με φτερά που πετάει, δημοσίευσε το μέρος και την ώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία.

Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες της τραγωδίας

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα 5/1 ανέφερε πως ταυτοποιήθηκαν 40 νεκροί και 116 τραυματίες από την πυρκαγιά στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο.

Η αστυνομία διευκρίνισε πως ο αριθμός των τραυματιών, που είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι ήταν 119, αναθεωρήθηκε σε 116 αφού τρεις τραυματίες που είχαν γίνει δεκτοί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εκείνη τη νύχτα προστέθηκαν στους τραυματίες του κλαμπ κατά λάθος.

Στους τραυματίες περιλαμβάνονται 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, δύο Πολωνέζες, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, μία υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένας Αυστραλός, ένας Βόσνιος, ένας υπήκοος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένας Λουξεμβούργιος, καθώς και τέσσερις που έχουν διπλή υπηκοότητα (Γαλλίας/Φιλνανδίας, Ελβετίας/Βελγίου, Γαλλίας/Ιταλίας, Ιταλίας/Φιλιππίνων) προσέθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι 83 από αυτούς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Πηγή: cnn.gr

Διαβάστε επίσης: Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν όλοι οι νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά