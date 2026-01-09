Πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur δίνουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, βάσει της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Συμβούλιο, σε επίπεδο πρέσβεων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, κατά τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο πρέσβεων, διαφαίνεται ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την έγκριση και υπογραφή της συμφωνίας. Υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την επίτευξη «ειδικής πλειοψηφίας» που απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας Mercosur, δηλαδή τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, που έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μετατόπιση της Ιταλίας, που συντάχθηκε με τις χώρες που τη στηρίζουν, δηλώνοντας ικανοποίηση από τις πρόσθετες εγγυήσεις που έλαβε για τον αγροτικό τομέα.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μεταβεί το Σαββατοκύριακο στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ, αν και θα απαιτήσει ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας που δόθηκαν για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, συνάδουν με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ