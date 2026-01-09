«Η αρχή που απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων, παραβιάσθηκε» τόνισε κατά την ομιλία του στο Βατικανό

«Ο πόλεμος ξαναήρθε στη μόδα και ένας πολεμικός ζήλος εξαπλώνεται», δήλωσε ο πάπας Λέων 14ος στις ευχές του προς το διπλωματικό σώμα, κρίνοντας ιδιαίτερα ανησυχητική την αποδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας.

«Μία διπλωματία που προωθεί τον διάλογο και αναζητά τη συναίνεση όλων έχει αντικατασταθεί από τη διπλωματία της ισχύος, των προσώπων ή των συμμαχικών ομάδων», είπε ο πάπας κατά την ομιλία του ενώπιον των πρεσβευτών που είναι διαπιστευμένοι στην Αγία Έδρα.

«Η αρχή που επικράτησε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία απαγόρευε στις χώρες να χρησιμοποιήσουν βία για να παραβιάσουν τα σύνορα των άλλων, παραβιάσθηκε», είπε. «Δεν αναζητάμε πλέον την ειρήνη ως δώρο και ως επιθυμητό αγαθό καθαυτό (...) αλλά την αναζητάμε μέσω των όπλων, ως όρο για να δηλώσουμε τη δική μας κυριαρχία». «Αυτό συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου που είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε ειρηνικής συνύπαρξης», πρόσθεσε χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη χώρα.

Οι παλαιστίνιοι πολίτες «έχουν το δικαίωμα να ζουν εν ειρήνη στη δική τους γη» στη Δυτική Οχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πάπας υπενθυμίζοντας τη θέση της Αγίας Έδρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Δυστυχώς, διαπιστώνουμε αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη κατά του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού που έχει το δικαίωμα να ζει εν ειρήνη στη δική τους γη», τόνισε ο πάπας κατά την ομιλία του στο Βατικανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

